ركائز السلم والعدل والاستقرار.. رئيس "مكافحة الفساد" في "يوم التأسيس": مستقبل مشرق

وأوضح، في كلمته، أن الاحتفاء بهذا اليوم الغالي على نفوس أبناء الوطن جميعًا والمرتبط بتأسيس وطننا العظيم على ركائز السلم والعدل والاستقرار، يجسّد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتاريخ دولتنا المباركة قبل ثلاثة قرون، ووفائه لمن أسهموا في مراحل التأسيس والتوحيد والبناء والنماء لوطننا العظيم، بدءًا من تأسيس الدولة السعودية الأولى، وتأسيس الدولة السعودية الثانية، وصولًا إلى قيام المملكة العربية السعودية على يد موحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وأبنائه الملوك من بعده -رحمهم الله- حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده حفظهم الله.