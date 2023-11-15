"ثبات المسكن" تبدأ البيع على الخارطة في مشروع "مد سدايم" بجدة

ويتألق مشروع "مد سدايم" بموقعه الاستراتيجي الفريد شمال مدينة جدة، متمركزًا شرق مشروع مدينة البحيرات في أبحر الشمالية، حيث يُمكن الوصول إليه من طريق الملك سعود وامتداده طريق البحيرات وصولاً لطريق الحزم، على مقربة من شواطئ البحر الأحمر والعديد من الخدمات الرئيسية والمرافق الترفيهية والسياحية، حيث يحيط بالمشروع شوارع عريضة تصل إلى 52 مترًا، وشوارع داخلية لا تقل عن 18 مترًا.