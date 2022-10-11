السعودية في المرتبة الخامسة.. هذه أكبر دول مستوردة للأجبان في العالم

حلّت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة عالميًّا في استيراد الأجبان في عام ٢٠٢١، والتي بلغت ١٩٢ ألف طن؛ وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.
واحتلت المملكة المتحدة وروسيا المرتبة الأولى في العالم في استيراد الجبن في عام 2021، عند ٤٠٩ آلاف طن، و٣٢٣ ألف طن، على التوالي.
ووفقًا لتقارير اقتصادية فإن نسبة استيراد الأجبان هذا العام ترتفع مقارنة بالعام الماضي؛ حيث يُتوقع أن تضيف صادرات الجبن ٣.٦ ملايين طن في جميع دول العالم، مدفوعة بارتفاع الطلب في السعودية والمكسيك وبريطانيا وكوريا والسلفادور وأمريكا وكندا.
فيما يُتوقع أن تنخفض واردات الأجبان إلى الصين مع نهاية العام الجاري بسبب التباطؤ الاقتصادي، والقيود المفروضة على وباء Covid-19 والإغلاق المستمر الذي يعطل سلسلة التوريد ويقلل الطلب المحلي.
كما يُتوقع أن ينخفض الاستيراد الروسي للأجبان بسبب انخفاض القوة الشرائية خلال العام الجاري، إلى جانب تقلبات العملة وارتفاع الأسعار.
أكبر 5 دول مستوردة للجبن:
١- المملكة المتحدة: ٤٠٩ آلاف طن.
٢- روسيا: ٣٢٣ ألف طن.
٣- اليابان: ٢٨٨ ألف طن.
٤- الصين: ٢٤٠ ألف طن.
٥- السعودية: ١٩٢ ألف طن.