أمير الرياض يحضر الحفل الختامي لمهرجان خادم الحرمين للهجن في نسخته الأولى غدًا بالجنادرية

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يحضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء غد الأحد الحفل الختامي لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الأولى بالجنادرية.
وانطلقت النسخة الأولى من المهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن في الثامن من شهر فبراير الجاري على أرض "درة الميادين" في الجنادرية بمدينة الرياض.
وشارك في المهرجان (2087) مالك هجن بـ(6869) مطية، يمثلون (13) دولة، هي: المملكة العربية السعودية، البحرين، الإمارات، الكويت، قطر، عمان، الأردن، إيران، فرنسا، ألمانيا، اليمن، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، يتنافسون على جوائز مالية تجاوز إجمالي قيمتها (70) مليون ريال، مقسمةً على (224) شوطًا، من خلال فئات الـ (حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول).
كما تنافس ملاك الهجن خلال المهرجان على جائزة سيف خادم الحرمين الشريفين للنقاط، والتي تصل جائزتها إلى مبلغ (1.5) مليون ريال للفائز.
وشهدت النسخة الأولى من المهرجان إقامة سباق الهجانة للرجال وبلغت مسافته (5 كيلو مترات)، وسباق الهجانة للنساء بمسافة (2 كيلو متر).
الجدير بالذكر أن قطاع الهجن يحظى بدعمٍ كبير وسخي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وذلك للإسهام في تطوير هذه الرياضة التاريخية، والحفاظ على مكانتها كتراث ثقافي ورياضي مهم للأجيال القادمة، لتكون سباقات الهجن إحدى الرياضات الوطنية التي ستسعى نحو العالمية.