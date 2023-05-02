محليات

"الجوازات" تواصل إجراءات دخول المواطنين ورعايا الدول الصديقة القادمين من السودان

عبر ميناء جدة الإسلامي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي وقاعدة الملك عبدالله الجوية
الجوازات تعالج أوضاع رعايا الدول الصديقة القادمين من السودان
الجوازات تعالج أوضاع رعايا الدول الصديقة القادمين من السودان
واس
واس

تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها في إنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من جمهورية السودان، وذلك عبر ميناء جدة الإسلامي، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، وقاعدة الملك عبدالله الجوية.

وتفصيلاً، أكدت الجوازات معالجة أوضاع رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو جوازات سفر، والتنسيق في ذلك مع سفارات وممثليات بلدانهم لاستكمال إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.

ويأتي ذلك ضمن جهود المديرية في خدمة المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة بالتنسيق مع الجهات الشريكة، عبر دعم منصات الجوازات بقوة الإسناد البشري والتقني لتسريع إنهاء إجراءات دخولهم ومغادرتهم خلال عمليات الإجلاء.

السودان
المديرية العامة للجوازات
ميناء جدة الإسلامي
مطار الملك عبدالعزيز الدولي
إجلاء العالقين في السودان
قاعدة الملك عبدالله الجوية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org