"الجوازات" تواصل إجراءات دخول المواطنين ورعايا الدول الصديقة القادمين من السودان

وتفصيلاً، أكدت الجوازات معالجة أوضاع رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو جوازات سفر، والتنسيق في ذلك مع سفارات وممثليات بلدانهم لاستكمال إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.