المركز الطبي الدولي يحصل على شهادة CIMS لمعايير إدارة صناعة النظافة للمرة الثانية

الجدير بالذكر أن شهادة CIMS لمعايير إدارة صناعة النظافة والتي طورتها منظمة ISSA الرائدة عالمياً في مجال النظافة، تعكس معياراً نموذجياً لإدارة متكاملة وعمليات شاملة للمنظمات المعنية في جميع أنحاء العالم، وقد تم تصميمها لمساعدة منظمات التنظيف في الفهم الشامل لمتطلبات خدمة العملاء، إضافة إلى تشجيع مقدمي الخدمات على إدارة مؤسساتهم بطريقة تعتمد على ضمان الجودة والكفاءة ورضا العملاء بشكل متكامل.