"الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط تهريب أكثر من 27 كجم شبو و17 ألف حبة محظورة‎

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في إطار جهودها للتصدّي لمحاولات التهريب، من إحباط محاولتَي تهريب أكثر من 27 كيلوجراماً من مادة الشبو، و17 ألف حبة محظورة خاضعة للرقابة في منفذ البطحاء، وذلك بعد العثور عليها مُخبأةً في شاحنتين قدِمتا إلى المملكة عبر المنفذ.