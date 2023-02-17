"الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط تهريب أكثر من 27 كجم شبو و17 ألف حبة محظورة
تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في إطار جهودها للتصدّي لمحاولات التهريب، من إحباط محاولتَي تهريب أكثر من 27 كيلوجراماً من مادة الشبو، و17 ألف حبة محظورة خاضعة للرقابة في منفذ البطحاء، وذلك بعد العثور عليها مُخبأةً في شاحنتين قدِمتا إلى المملكة عبر المنفذ.
وقالت الهيئة: عند خضوع إحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ البطحاء للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية "الكلاب البوليسية"، عُثر على تلك الكمية من الشبو مُخبأةً داخل طفاية الحريق الخاصة بالشاحنة.
وأضافت أنها تمكنت في المحاولة الثانية من إحباط تهريب 17 ألف حبة بعد العثور عليها مُخبأةً في أجزاءٍ متفرقة من إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
وأوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عمليتَي ضبط الممنوعات تمّ التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مُستقبلي المضبوطات داخل المملكة.
وأكّدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها، وتقف بالمرصاد أمام محاولات المهرّبين، وذلك تحقيقاً لإحدى أبرز مهامها، المتمثل ذلك في أمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.
وشدّدت على أنها تعمل على توحيد الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات؛ للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين؛ لمكافحة تهريب المخدرات بأشكالها وأنواعها كافة.
ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك"، إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصـل معها على الرقم المخصّص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني 1910@zatca.gov.sa أو من خلال الرقم الدولي (00966114208417).
وتتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية لمُقدم البلاغ في حال صحة المعلومات المقدمة.