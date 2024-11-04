لتحقيق السلامة المرورية.. 8 اشتراطات جديدة لإنشاء المطبات الاصطناعية في أحياء العاصمة المقدسة

ومن ضمن الشروط أيضاً، تم التوجيه بوضع المطبات عند فتحات الدوران لتقليل السرعة وتسهيل دخول المركبات، وكذلك عند المنحنيات لتهدئة السرعة. وخصصت الشروط الأخيرة لوضع المطبات في المناطق التي تحتاج إلى مراعاة الحالات الإنسانية، مثل أماكن عبور ذوي الإعاقة، لضمان عبور آمن وسهل لهذه الفئة.