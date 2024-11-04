لتحقيق السلامة المرورية.. 8 اشتراطات جديدة لإنشاء المطبات الاصطناعية في أحياء العاصمة المقدسة

أعلنت الجهات المعنية في العاصمة المقدسة عن وضع 8 اشتراطات أساسية لإنشاء المطبات الاصطناعية في أحياء المدينة، بهدف تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
ووفقاً للاشتراطات الجديدة، تم منع وضع المطبات على الشوارع الرئيسة داخل المدينة، مع السماح بإنشائها فقط على الشوارع التجميعية والمحلية في حالات الضرورة. وتشتمل الشروط أيضاً على إنشاء المطبات في المواقع التي تشهد تكرار الحوادث، بشرط التأكد من سلامة التصميم الهندسي للطريق.
كما نصت الاشتراطات على وضع المطبات عند التقاطعات غير المزودة بإشارات ضوئية لتنظيم الأولويات، وفي المواقع التي لا تتوفر فيها مسافة رؤية كافية. وتم تحديد مواقع الأنشطة الخدمية، مثل المساجد والمدارس، كنقاط مناسبة لإنشاء المطبات لتسهيل عبور المشاة وضمان سلامتهم.
ومن ضمن الشروط أيضاً، تم التوجيه بوضع المطبات عند فتحات الدوران لتقليل السرعة وتسهيل دخول المركبات، وكذلك عند المنحنيات لتهدئة السرعة. وخصصت الشروط الأخيرة لوضع المطبات في المناطق التي تحتاج إلى مراعاة الحالات الإنسانية، مثل أماكن عبور ذوي الإعاقة، لضمان عبور آمن وسهل لهذه الفئة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المبذولة لتعزيز مستويات الأمان على الطرق والتقليل من الحوادث، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وراحة السكان والزوار.