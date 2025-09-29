أمانة الرياض تضبط مستودعًا لتصنيع سجائر إلكترونية مقلدة داخل العاصمة

كما بيّنت أن قنوات البلاغ عبر تطبيق "مدينتي" تسهم في سرعة التدخل الميداني، مشددة على أن تعاون السكان يُعزز من حماية المجتمع ويرتقي بجودة الخدمات، وذلك ضمن مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة ورؤية الأمانة في تحسين جودة الحياة بمدينة الرياض.