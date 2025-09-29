أمانة الرياض تضبط مستودعًا لتصنيع سجائر إلكترونية مقلدة داخل العاصمة

في خطوة رقابية، ضبطت أمانة منطقة الرياض مستودعًا مخالفًا يُستخدم في تصنيع مكونات السجائر الإلكترونية بطرق غير نظامية، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأوضحت الأمانة أن الموقع يحتوي على مواد خام وكيماوية، وأجزاء إلكترونية، وأدوات تصنيع، إضافة إلى عبوات تحمل علامات تجارية عالمية مزوّرة. وجرى إرسال عينات منها للفحص المخبري للتحقق من خطورتها ومدى مخالفتها للاشتراطات الصحية.
وأكدت أمانة الرياض استمرار حملاتها الرقابية الميدانية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، بهدف حماية الصحة العامة وضمان التزام المنشآت بالأنظمة والتعليمات.
كما بيّنت أن قنوات البلاغ عبر تطبيق "مدينتي" تسهم في سرعة التدخل الميداني، مشددة على أن تعاون السكان يُعزز من حماية المجتمع ويرتقي بجودة الخدمات، وذلك ضمن مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة ورؤية الأمانة في تحسين جودة الحياة بمدينة الرياض.