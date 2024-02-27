اعتراف دولي بمدى التزامها.. "مصادر الجزيرة" تنال شهادة ISO 26000 للمسؤولية الاجتماعية

ما هي فوائد حصول شركة مصادر الجزيرة على شهادة ISO 26000؟

يُعد حصول شركة مصادر الجزيرة على شهادة ISO 26000 إنجازًا مهمًا يمنحها العديد من الفوائد؛ منها: "تعزيز سمعة الشركة: تدل الشهادة على التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية، مما يعزز سمعتها في السوق ويجذب المزيد من العملاء والشركاء. وتحسين بيئة العمل: تلتزم الشركة بضمان بيئة عمل آمنة وعادلة لجميع الموظفين، مما يؤدي إلى زيادة رضاهم وإنتاجيتهم. ودعم التنمية المستدامة: تسهم الشركة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم المجتمعات المحلية وحماية البيئة. وتعزيز الابتكار: تُشجع الشهادة على الابتكار في مجال المسؤولية الاجتماعية، مما يساعد الشركة على إيجاد حلول جديدة للتحديات التي تواجهها".