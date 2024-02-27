اعتراف دولي بمدى التزامها.. "مصادر الجزيرة" تنال شهادة ISO 26000 للمسؤولية الاجتماعية

حققت شركة مصادر الجزيرة إنجازًا مهمًا بحصولها على شهادة ISO 26000 للمسؤولية الاجتماعية، وتعد هذه الشهادة بمثابة اعتراف دولي بالتزام الشركة بمبادئ المسؤولية الاجتماعية تجاه جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك موظفوها، والمجتمع، والبيئة.
ما هي شهادة ISO 26000؟
تعتبر شهادة ISO 26000 معيارًا دوليًا يحدد مبادئ توجيهية لإدارة المسؤولية الاجتماعية، وتشمل هذه المبادئ "المساءلة: التزام الشركة بتحمل مسؤولية أفعالها وتأثيرها على المجتمع. الشفافية: التواصل بشكل واضح وصادق مع جميع أصحاب المصلحة. السلوك الأخلاقي: التصرف بمسؤولية وأخلاقيات في جميع التعاملات. احترام مصالح أصحاب المصلحة: أخذ احتياجات وتوقعات جميع أصحاب المصلحة بعين الاعتبار. احترام سيادة القانون: الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها. إضافة إلى احترام قواعد السلوك الدولية: احترام حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للعمل.
كيف حصلت شركة مصادر الجزيرة على شهادة ISO 26000؟
وقد خضعت شركة مصادر الجزيرة لتقييم دقيق من قبل هيئة اعتماد دولية؛ للتأكد من التزامها بمعايير ISO 26000، وشمل التقييم مراجعة شاملة لسياسات الشركة وممارساتها في مختلف المجالات، بما في ذلك "حوكمة الشركات: ضمان وجود نظام حوكمة رشيد يضمن اتخاذ القرارات بمسؤولية. وحقوق الإنسان: احترام حقوق الإنسان في جميع أنشطة الشركة. والممارسات العمالية: ضمان بيئة عمل آمنة وعادلة لجميع الموظفين. والمجتمع: دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المحلية. والبيئة: حماية البيئة من خلال الحد من التأثيرات السلبية لأنشطة الشركة.
ما هي فوائد حصول شركة مصادر الجزيرة على شهادة ISO 26000؟
يُعد حصول شركة مصادر الجزيرة على شهادة ISO 26000 إنجازًا مهمًا يمنحها العديد من الفوائد؛ منها: "تعزيز سمعة الشركة: تدل الشهادة على التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية، مما يعزز سمعتها في السوق ويجذب المزيد من العملاء والشركاء. وتحسين بيئة العمل: تلتزم الشركة بضمان بيئة عمل آمنة وعادلة لجميع الموظفين، مما يؤدي إلى زيادة رضاهم وإنتاجيتهم. ودعم التنمية المستدامة: تسهم الشركة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم المجتمعات المحلية وحماية البيئة. وتعزيز الابتكار: تُشجع الشهادة على الابتكار في مجال المسؤولية الاجتماعية، مما يساعد الشركة على إيجاد حلول جديدة للتحديات التي تواجهها".
ويُعد حصول شركة مصادر الجزيرة على شهادة ISO 26000 للمسؤولية الاجتماعية إنجازًا مهمًا يعكس التزامها تجاه جميع أصحاب المصلحة.