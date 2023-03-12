الرياض تستضيف أول معرض للمنتجات التركية "ترك إكسبو 2023م"

وأضاف أن تركيا عانت في فبراير الماضي من كارثةٍ كبرى تمثلت في الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد، ونود هنا أن نشكر المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق على الوقوف معنا في هذه المحنة العصيبة. كما نود أخيرًا دعوة الشركات السعودية للمشاركة في المعرض الذي تُعرض فيها المنتجات التركية التي تحظى بحصةٍ مهمةٍ في السوق العالمية نظراً لجودتها المتميزة وأسعارها التنافسية، ونحن في هذا المعرض نهدف إلى إنشاء علاقاتٍ تجاريةٍ تعاونيةٍ جديدة. وأوضح أن المعرض يضم أحدث التطورات التقنية الموجودة في السوق، ويوفر فرصةً للتواصل مع الشركات الرائدة في مختلف الصناعات، فضلاً عن أنه يعد مصدراً مباشراً يمكن من خلاله التعرف على أحدث التوجهات والتطورات في السوق التركية؛ مشيراً إلى أن المعرض يعد فرصةً لتقييم الموردين والحصول على رؤى قيمة، وبناء علاقات جديدة مع الشركاء في المملكة، إلى جانب ما سيشهده من اجتماعات أعمال بين الشركاء من الجانبين.