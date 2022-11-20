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ولي العهد يوجه بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الشقيقة قطر لمساندتها في استضافة "كأس العالم"

ولي العهد محمد بن سلمان
ولي العهد محمد بن سلمان
سبق
سبق

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية في المملكة بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في دولة قطر الشقيقة؛ لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم 2022، وأن يقوم وزير الرياضة بمتابعة ذلك والرفع لسموه أولًا بأول.

وكان قد وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى دولة قطر فجر اليوم الأحد؛ تلبيةً لدعوة أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022

محمد بن سلمان
ولي العهد
قطر
كأس العالم 2022

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