ولي العهد يوجه بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الشقيقة قطر لمساندتها في استضافة "كأس العالم"

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية في المملكة بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في دولة قطر الشقيقة؛ لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم 2022، وأن يقوم وزير الرياضة بمتابعة ذلك والرفع لسموه أولًا بأول.