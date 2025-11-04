"فصل جديد".. مؤتمر المراجعة الداخلية ينطلق 3 ديسمبر بمشاركة دولية واسعة

أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين عن بدء التسجيل في المؤتمر السنوي للمراجعة الداخلية 2025، الذي يُعقد تحت شعار "فصل جديد"، وذلك خلال يومي 3 و4 ديسمبر المقبل، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، برعاية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وبحضور الإدارة التنفيذية للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين.
ويُعد المؤتمر منصة مهنية متكاملة تجمع القيادات والخبراء والممارسين من داخل المملكة وخارجها، لتقديم تجربة تعليمية وتفاعلية تهدف إلى تعزيز مهنة المراجعة الداخلية، واستعراض أبرز الإنجازات، وفتح آفاق جديدة للتميّز المؤسسي.
ويقدّم المؤتمر فرصة فريدة للتواصل مع نخبة من صُنّاع القرار، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، والتعرّف على أدوات وحلول مبتكرة تدعم الحوكمة والالتزام، وتعزز قدرة الجهات على مواجهة التحديات المستقبلية، إلى جانب توفير بيئة محفزة لتبادل الخبرات وبناء شبكة علاقات مهنية تسهم في تطوير المهنة محليًا وعالميًا.
ودعت الهيئة الراغبين في التسجيل إلى زيارة الرابط
ويُذكر أن الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين تُعد المرجع الأول للمهنة في المملكة، وتضطلع بدور محوري في تعزيز الحوكمة والتنظيم والتطوير المهني في مختلف القطاعات.