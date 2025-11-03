القيادة تهنئ رئيس ولايات ميكرونيزيا المتحدة بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس ويسلي سيمينا رئيس ولايات ميكرونيزيا المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب ولايات ميكرونيزيا المتحدة الصديق اطراد التقدم والازدهار.
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة ، للرئيس ويسلي سيمينا رئيس ولايات ميكرونيزيا المتحدة.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب ولايات ميكرونيزيا المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.