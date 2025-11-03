القيادة تهنئ رئيس ولايات ميكرونيزيا المتحدة بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس ويسلي سيمينا رئيس ولايات ميكرونيزيا المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.