"آل الشيخ" يطلق مهرجان "سنيك مي" للسنيكرز وتصاميمها العالمية

ويحتوي سنيك مي على 200 قطعة نادرة داخل المتحف، ومناطق متعددة تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، إضافةً إلى عدد من المتاجر والعلامات التجارية، بحضور مصممين عالميين ضمن فريق متخصص في تنفيذ التصاميم اليدوية المتنوعة، كما تضم مجموعة من الأحذية النادرة، أبرزها: JORDAN 3 X DJ KHALED، JORDAN 1 X AIR DIOR، NIKE AIR X YEEZY.