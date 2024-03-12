الطبق الرئيسي لمنطقة جازان.. "المغش" يُسجِّل حضوره على السفرة الرمضانية في المنطقة

يحتفظ الكثير من أهالي جازان بتراثهم الذي لا يمثل فقط وجبات غذائية شهيرة، ولكن التراث الجازاني عريق بالثقافات الضاربة في عمق التاريخ، وكل توقيت في العام يقلب الصفحة على شيء من تلك الثقافة الجازانية.. ففي رمضان أيضًا الكثير من الثقافات والعادات، فمع دخول الشهر الكريم تزداد طلبات الفخار بمختلف أنواعه وتشكيلاته، التي كل منها تختص بنوع مميز من الوجبات التي على الأغلب تصاحب اللحم والمرق والأسماك أو الدجاج أحيانًا. ولكل من هذه الأصناف ما يميزه من بهارات وخلافها.