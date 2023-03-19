"اتخاذ القرارات وفق أولويات التنمية الوطنية" في اتفاق يجمع "الاقتصاد" و"إكسبرو"

وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط، مذكرة تفاهم مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"، في مسعى لتوحيد الجهود نحو تطوير ومواءمة التوجه الإستراتيجي لأولويات التنمية الوطنية والسياسات الاقتصادية، لدعم وتمكين اتخاذ القرار، وذلك من خلال دراسة وتبني أفضل الممارسات والمنهجيات في ذلك.