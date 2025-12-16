"الذيابي": توثيق الأجور والعقود الرقمية أنهى السعودة الوهمية ورفع كفاءة سوق العمل

وأضاف الذيابي أن الأنظمة فرّقت بين ساعات العمل الفعلية ومدة التواجد في مقر المنشأة، حيث لا يجوز أن تتجاوز مدة التواجد 12 ساعة يوميًا، وتشمل ساعات العمل والراحة، مؤكدًا أن أي تجاوز يُعد مخالفة حتى مع موافقة العامل.