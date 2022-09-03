سمعت قصصهم الحزينة مع عودة المدارس.. "الشمري": من لحراس الأمن برواتبهم الهزيلة؟

ووصف "الشمري" أحوال حراس الأمن، قائلاً: "حال حراس الأمن مشكلة تحتاج حلولاً سريعة، بعد المقال الأول -قبل أسابيع- عن حراس الأمن، سمعت قصصًا حزينة جدًا عن وضعهم، إن أسوأ موقف يمر به رب الأسرة، أن يرى أفراد عائلته يحتاجون أمورًا قد تكون أساسية وفي الوقت نفسه يشعر بالعجز ألا يلبي مطالبهم، إنه أمر شعور مر قد يعيشه الرجل –أبعدنا الله عن هذا الإحساس- يشبه شعور العجز، وقد يكون قهرًا ألا يلبي متطلبات العائلة مع رواتب قد تصل 3500 ريال، مع موجة الغلاء العالمية الحالية".