"المطلق": مخالفات بعض الشباب بحجة إظهار الفرحة باليوم الوطني أمر مسيء

وصف المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، ما يقع فيه بعض الشباب من مخالفات مرورية أو ممارسات خاطئة بحجة إظهار الفرحة باليوم الوطني بأنه "أمر مسيء"، مشيرًا إلى أنها ممارسات مرفوضة دينيًا ونظاميًا ومجتمعيًا، وتعرِّض صاحبها للعقاب، فحسن النية لا يبرِّر سوء التصرف.
وقال "المطلق" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "ما يقع فيه بعض الشباب -هداهم الله- من مخالفات مرورية أو ممارسات خاطئة أو تصرفات عابثة تخالف الدين والأخلاق والأعراف والأنظمة، بحجة إظهار الفرحة باليوم الوطني؛ أمر مسيء، وهي ممارسات مرفوضة دينيًا ونظاميًا ومجتمعيًا، وتعرِّض صاحبها للعقاب، فحسن النية لا يبرِّر سوء التصرف".
وأشاد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بالمكتسبات الوطنية العظيمة التي تحققت لبلادنا، داعيًا لشكر الله على هذه النعم والمحافظة عليها.
وقال: "إن ما وصلت إليه بلادنا -بعد توفيق الله تعالى- من مكتسبات عظيمة في ظل حكم الملك المؤسس وأولاده البررة -رحمهم الله- من تطور وازدهار ورقي ونماء ونعم عظيمة وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله، لتستوجب منا شكرها والمحافظة عليها ورعايتها حق الرعاية".