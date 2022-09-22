"المطلق": مخالفات بعض الشباب بحجة إظهار الفرحة باليوم الوطني أمر مسيء

وصف المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، ما يقع فيه بعض الشباب من مخالفات مرورية أو ممارسات خاطئة بحجة إظهار الفرحة باليوم الوطني بأنه "أمر مسيء"، مشيرًا إلى أنها ممارسات مرفوضة دينيًا ونظاميًا ومجتمعيًا، وتعرِّض صاحبها للعقاب، فحسن النية لا يبرِّر سوء التصرف.