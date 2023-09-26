عرض مرئي ضخم… السفارة السعودية في الفلبين تحتفل باليوم الوطني للمملكة

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين، هشام بن سلطان القحطاني أمس، حفل السفارة بمناسبة اليوم الوطني الـ ٩٣ للمملكة.
حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية أنطونيو موراليس، ورئيس المحكمة العليا الكسندر جيسموندو، ووزير التجارة والصناعة الفريدو باسكوال، وعضو مجلس الشيوخ السناتور روبينهود باديليا، وعدد من مسؤولي الحكومة الفلبينية وأعضاء السلك الدبلوماسي،إضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمفكرين والإعلاميين، والمواطنين الموجودين في الفلبين.
وتحدث السفير هشام القحطاني في كلمة له بهذه المناسبة عن النهضة الشاملة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في شتى المجالات، مشيدًا بعمق العلاقات الوثيقة بين المملكة والفلبين وما تشهده من تطور ملحوظ على مختلف الأصعدة برعاية واهتمام قيادتي البلدين.
وتضمن الحفل عرضاً مرئياً لأضخم مشاريع المملكة ورؤية 2030.