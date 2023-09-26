عرض مرئي ضخم… السفارة السعودية في الفلبين تحتفل باليوم الوطني للمملكة

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية أنطونيو موراليس، ورئيس المحكمة العليا الكسندر جيسموندو، ووزير التجارة والصناعة الفريدو باسكوال، وعضو مجلس الشيوخ السناتور روبينهود باديليا، وعدد من مسؤولي الحكومة الفلبينية وأعضاء السلك الدبلوماسي،إضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمفكرين والإعلاميين، والمواطنين الموجودين في الفلبين.