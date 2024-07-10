بالصور.. أمين الطائف يتفقّد المشروعات البلدية الجديدة ويقف على المواقع الاستثمارية

تفقّد أمين محافظة الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي عبر جولة ميدانية على المشروعات البلدية الجاري تنفيذها في المحافظة لتعزيز البنى التحتية للخدمات في عدد من المواقع، واطلع على سير العمل بكل مشروع تنموي وتطويري، وطالب بسرعة الإنجاز حتى يستفيد الأهالي والزوار والسياح من عطاءات التنمية في هذه المدينة السياحية التي تستقبل هذا الموسم كثافة عالية من السياح والمصطافين.
كما استمع من المختصين والمشرفين على المشاريع والخطط البلدية المستقبلية لتعزيز مكانة الطائف كإحدى أهم الوجهات السياحية في المملكة، وأيضًا الاطلاع على تفاصيل المشروعات الاستثمارية التي ستُحدث نقلة مميزة في الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتفتح مجالًا واسعًا للخيارات المتاحة أمام زوار الطائف، خاصةً وأن الأمانة تعمل على عدد من المحاور التطويرية التي تدعم توجهات المبادرات البلدية لتحسين المشهد الحضري، وأنسنة المدينة، والارتقاء بجودة الحياة سواء للسكان أو الزوار، كما تعمل على رفع إسهام القطاع الخاص في تنمية المدينة، من خلال تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب استثمارات خارجية تسهم في رفع جودة الحياة، وتمكين تحقيق استراتيجيات الاستدامة التنموية.
بدوره، قدّم وكيل الأمين للاستثمار شرحًا مفصلًا عن جهود الوكالة لتنمية الاستثمارات البلدية الدائمة والمؤقتة والتي طرحتها الأمانة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وتطوير جملة من المرافق، في ظل استفادة رواد الأعمال والمستثمرين من مزايا لائحة الاستثمارات، والمحفزات التي تشمل زيادة مدد العقود الاستثمارية لسنوات أطول، وفترات الإعفاء لدعم المستثمرين التي تصل إلى 10% من مدة العقود، وكذلك خفض الضمانات البنكية لتصبح 25% فقط من قيمة العطاء، وغيرها من المميزات للفرص الاستثمارية الدائمة والمؤقتة.