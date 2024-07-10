بالصور.. أمين الطائف يتفقّد المشروعات البلدية الجديدة ويقف على المواقع الاستثمارية

كما استمع من المختصين والمشرفين على المشاريع والخطط البلدية المستقبلية لتعزيز مكانة الطائف كإحدى أهم الوجهات السياحية في المملكة، وأيضًا الاطلاع على تفاصيل المشروعات الاستثمارية التي ستُحدث نقلة مميزة في الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتفتح مجالًا واسعًا للخيارات المتاحة أمام زوار الطائف، خاصةً وأن الأمانة تعمل على عدد من المحاور التطويرية التي تدعم توجهات المبادرات البلدية لتحسين المشهد الحضري، وأنسنة المدينة، والارتقاء بجودة الحياة سواء للسكان أو الزوار، كما تعمل على رفع إسهام القطاع الخاص في تنمية المدينة، من خلال تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب استثمارات خارجية تسهم في رفع جودة الحياة، وتمكين تحقيق استراتيجيات الاستدامة التنموية.