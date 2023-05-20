"البنيان" يرعى غدًا انطلاق مؤتمر الإعلام الوطني في الرياض.. بمشاركة مؤثرين في صناعة السينما

من جهته أعلن الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عميد كلية الإعلام والاتصال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر؛ اكتمال استعدادات اللجان لاستضافة هذه التظاهرة الإعلامية الكبرى من خلال مستهدفات تسعى إلى تحقيق التأصيل العلمي والمنهجي لمفهوم الإعلام الوطني، وبلورة الأدوار الوطنية لوسائل الإعلام وسبل تعزيز دور الإعلاميين الشباب في منظومة الإعلام الوطني في المملكة، والأدوار المنتظرة من القطاعات المختلفة في المجتمع السعودي لتعزيز حضورها في خارطة الإعلام الوطني المؤثر والفعال؛ انطلاقًا من متطلبات رؤية 2030م، وبيان الدور الوطني المنتظر من الإعلاميين الشباب في المملكة، في ضوء الرؤية، وبحث ما يهمّ الجيل الجديد من الإعلاميين فيما يتعلق بمسائل التأهيل والتمكين.