بالفيديو: "كفو للسعودية".. حشود إندونيسية لمساندة "الأخضر" في مواجهة بولندا

فيما تشهد الأماكن العامة في جمهورية إندونيسيا أكبر دولة إسلامية بالعالم، حشودًا في المقاهي والمطاعم لمشاهدة مباراة المنتخب السعودي مع بولندا، وسط الدعوات للأخضر بالفوز في ثاني لقاءاته في مونديال قطر 2022.