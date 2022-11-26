محليات
بالفيديو: "كفو للسعودية".. حشود إندونيسية لمساندة "الأخضر" في مواجهة بولندا
وثّقت "سبق" مشاعرهما من بونشاك
بـ"كفو للسعودية" وقلوب الحب، عبّرت فتاتان من جمهورية إندونيسيا عن تمنياتهما للمنتخب السعودي بالفوز في ثاني لقاءاته في مونديال كأس العالم؛ حيث وثّقت "سبق" مشاعر الفتاتين من إحدى مقاهي بونشاك بجمهورية إندونيسيا أثناء بدء المباراة.
فيما تشهد الأماكن العامة في جمهورية إندونيسيا أكبر دولة إسلامية بالعالم، حشودًا في المقاهي والمطاعم لمشاهدة مباراة المنتخب السعودي مع بولندا، وسط الدعوات للأخضر بالفوز في ثاني لقاءاته في مونديال قطر 2022.