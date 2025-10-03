محافظ شقراء يدشّن جمعية "شعائر" للعناية بالمساجد ويطلق برامجها الميدانية

رعى محافظ شقراء، عادل بن عبدالله البواردي، حفل تدشين جمعية "شعائر" للعناية بالمساجد وخدماتها، في أجواء احتفالية احتضنها مقر جمعية الدعوة بالمحافظة، بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين بالعمل الخيري.
وشهد الحفل عرضًا تعريفيًا عن الجمعية، تناول أهدافها ورسالتها ومشاريعها المستقبلية، إلى جانب تكريم الجهات الداعمة التي أسهمت في دعم انطلاقة الجمعية.
وتأسست "شعائر" في 20 فبراير 2025، كجهة غير ربحية مسجّلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتخضع لإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وتركّز الجمعية على تقديم خدمات متكاملة في بناء وصيانة وترميم المساجد والجوامع، وتوفير الفرش والمكيفات والتجهيزات الصوتية، إلى جانب أعمال النظافة، التعطير، الصيانة الدورية، وتأمين أدوات الأمن والسلامة باستخدام أحدث التقنيات.
وتشمل أبرز مشاريع الجمعية: فرش المساجد، صيانة دورات المياه، أعمال الترميم الشامل، صيانة واستبدال أجهزة التكييف والتبريد، بما يضمن راحة المصلين والمحافظة على قدسية بيوت الله.
ولقيت هذه الخطوة تفاعلًا واسعًا من الأهالي والداعمين، الذين عبّروا عن سعادتهم بتأسيس جهة متخصصة في العناية بالمساجد، معتبرين أن الجمعية تمثل نقلة نوعية في خدمة بيوت الله بالمحافظة، وتفتح المجال للمحسنين للإسهام الفعّال في أعمال البناء والصيانة والترميم.
وأكدت إدارة الجمعية أن رؤيتها تتمثل في "الريادة والإبداع في خدمة بيوت الله"، ورسالتها تقديم خدمات بأعلى معايير الجودة، مع الالتزام بالمصداقية، الشفافية، والعمل وفق شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق استدامة الخدمة.