محافظ شقراء يدشّن جمعية "شعائر" للعناية بالمساجد ويطلق برامجها الميدانية

ولقيت هذه الخطوة تفاعلًا واسعًا من الأهالي والداعمين، الذين عبّروا عن سعادتهم بتأسيس جهة متخصصة في العناية بالمساجد، معتبرين أن الجمعية تمثل نقلة نوعية في خدمة بيوت الله بالمحافظة، وتفتح المجال للمحسنين للإسهام الفعّال في أعمال البناء والصيانة والترميم.