عملية قسطرة معقدة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي تُنقذ ستينيًّا من بتر القدمين

وأضاف أن المريض تمت معاينته من قِبَل أطباء الجراحة العامة والعظام والأوعية الدموية، وبعد الاطلاع على صور الأشعة المقطعية، تم تقييم حالته وتصنيفه كحالة جراحية إسعافية؛ إلا أن تعقيدات الحالة العامة للمريض جعلت من التدخل الجراحي والتخدير أمرًا ينطوي على الكثير من المخاطر التي قد تُهدد حياته، فتم تحويل المريض إلى عيادة القلب لبحث إمكانية استعادة التروية الدموية عبر القسطرة؛ حيث تمت إعادة تقييم لحالته من قِبَل الفريق الطبي ومراجعة كل التحاليل المخبرية والأشعة المقطعية، التي بيّنت وجود انقطاع للتروية الدموية بعد تفرع الأبهر البطني، في الجهتين اليمنى واليسرى بشكل شبه تام مع عدم وجود جريان دموي، وعدم وضوح الأوعية الدموية؛ فتم وضع خطة لإجراء قسطرة وعائية عاجلة لفتح الشرايين؛ لتجنب بتر الأطراف السفلية، ومضاعفات أخرى خطيرة، خاصة وأن التحاليل أظهرت أيضًا ارتفاعًا حادًا في مشعرات الالتهاب، نتيجة حدوث التهاب في العظم على مستوى القدم وتضررًا لوظائف الكلى.