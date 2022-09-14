عملية قسطرة معقدة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي تُنقذ ستينيًّا من بتر القدمين

تَمكن فريق طبي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، من إجراء قسطرة وعائية ناجحة، أنقذت "ستينيًّا" من بتر الطرفين السفليين، بعد إصابته بانسدادات منتشرة على طول القدمين، أدت إلى انعدام تام للتروية الدموية، إضافة إلى أنه كان يعاني من حزمة أمراض مزمنة، تَعَذر معها التخدير والجراحة.
وقال الدكتور وسام الحجيلي: حضر المريض إلى المستشفى بسبب ضعفٍ مع ألم متزايد في الطرفين السفليين، وخصوصًا عند القيام بأي جهد مهما قل، وزاد على ذلك شعوره بالخدر والتنميل في القدمين مع تغير لون الأصابع إلى السواد، وتقرّح الجلد أسفل القدم، إضافة إلى أنه مصاب أيضًا بعدة أمراض مزمنة، تشمل قصورًا في العضلة القلبية، وضيقًا في الشرايين التاجية، والسكري، وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، وسَبَق أن توقف قلبه وخضع للإنعاش والقسطرة القلبية وزراعة دعامات.
وأضاف أن المريض تمت معاينته من قِبَل أطباء الجراحة العامة والعظام والأوعية الدموية، وبعد الاطلاع على صور الأشعة المقطعية، تم تقييم حالته وتصنيفه كحالة جراحية إسعافية؛ إلا أن تعقيدات الحالة العامة للمريض جعلت من التدخل الجراحي والتخدير أمرًا ينطوي على الكثير من المخاطر التي قد تُهدد حياته، فتم تحويل المريض إلى عيادة القلب لبحث إمكانية استعادة التروية الدموية عبر القسطرة؛ حيث تمت إعادة تقييم لحالته من قِبَل الفريق الطبي ومراجعة كل التحاليل المخبرية والأشعة المقطعية، التي بيّنت وجود انقطاع للتروية الدموية بعد تفرع الأبهر البطني، في الجهتين اليمنى واليسرى بشكل شبه تام مع عدم وجود جريان دموي، وعدم وضوح الأوعية الدموية؛ فتم وضع خطة لإجراء قسطرة وعائية عاجلة لفتح الشرايين؛ لتجنب بتر الأطراف السفلية، ومضاعفات أخرى خطيرة، خاصة وأن التحاليل أظهرت أيضًا ارتفاعًا حادًا في مشعرات الالتهاب، نتيجة حدوث التهاب في العظم على مستوى القدم وتضررًا لوظائف الكلى.
واستطرد الدكتور الحجيلي: خضع المريض لعمليتين استمرتا مجتمعتيْن نحو 6 ساعات، جرى فيها إزالة كل الانسدادات وزراعة 6 دعامات، وقد تكللت جهود الفريق الطبي -ولله الحمد- باستعادة الجريان الدموي كاملًا على مستوى الطرفين السفليين وفتح كل الانسدادات، ومن ثم تم تحويل المريض إلى قسم العناية القلبية لإتمام المراقبة والعلاج، قبل تحويله لاحقًا لقسم العظام لمتابعة علاج التهاب العظم والتقرحات.
ووصف الدكتور الحجيلي العملية بالكبيرة، ونجاحها جنّب المريض بتر الطرفين السفليين، كما أن الحالة الصحية للمريض وعدم وضوح الأوعية الدموية بعد منطقة التضيق زاد من تعقيدها؛ ولهذا عندما راجع المريض 4 مستشفيات كبيرة، أجمَعَ فيها الأطباء على بتر القدمين، خوفًا من احتمالات حدوث مضاعفات خطيرة حال أُخضع لعملية.