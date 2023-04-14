ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار.. ماذا ستحقّق المناطق الاقتصادية الخاصّة الأربع للمملكة؟

ترتكز "رؤية 2030" على قاعدة تنويع مصادر الاقتصاد السعودي، وتقليل الاعتماد على النفط كموردٍ أساسي للدخل القومي، وواكبت المملكة إطلاق الرؤية في 25 أبريل 2016، وأعقبتها بتحقيق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لتحويل الاقتصاد إلى اقتصادٍ متنوّع. ومن بين مسارات التحول، التي أتاحتها الإصلاحات، إطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها، التي يندرج ضمنها إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس، إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة.