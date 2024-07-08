زينب أبو السمح مديراً لوكالة المواهب MBC Talent

أعلنت مجموعة MBC عن تولي زينب أبو السمح مسؤولية إدارة وكالة المواهب "MBC Talent" بعد دمجها مع أكاديمية ام بي سي بجانب مسؤوليتها كمدير عام MBC STUDIOS السعودية ويأتي ذلك في إطار جهود المجموعة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، وكانت ابو السمح قد شغلت منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والتسويق بهيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة (SBA) حيث كانت مسؤولة عن الإشراف على الاستراتيجيات التجارية والتواصل والبرمجة، وبجانب خبرتها في قطاع البث التلفزيوني تقلدت زينب مناصب عدة في شركات ووكالات عالمية متعددة الجنسيات مثل JWT و Ogilvy و Unilever بالرياض وجدّة وطوكيو وحصلت على العديد من الجوائزعبر مسيرة مهنية حافلة تمتد لأكثر من 18 عاماً من الخبرة المتنوعة في مجالات الإعلام والمحتوى، وتتمتع أبو السمح بخبرات كبيرة في التخطيط الاستراتيجي إلى جانب إلتزامها وتفانيها في العمل وتتميز بالقدرة على الابتكار والإبداع ورواية الحكايات المحلية للمنطقة والعالم وبالتالي تقديم الصورة المشرقة للمملكة العربية السعودية بكل غناها وتنوعها، فوكالة المواهب "MBC Talent" هي جزء من مجموعة ام بي سي والتي تعتبر من أبرز الشبكات التلفزيونية والإنتاجية في الوطن العربي وتأسست "ام بي سي تالينت" بهدف اكتشاف وتمثيل ودعم المواهب الواعدة في مجالات الفن والتمثيل والإعلام وتقدم فرص متعددة للمواهب الجديدة من خلال توفير بيئة مهنية تشجع على التطور والنمو، ويتميز نهج الوكالة بالإحترافية حيث تعمل على تقديم الدعم اللازم للمواهب للوصول إلى أعلى مستويات من الأداء والتميز.