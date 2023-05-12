 الرياض.. القبض على صيدلاني مقيم استغل مهنته للترويج لأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

أثمرت جهود رجال الأمن في إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض في القبض على مقيم من الجنسية المصرية مخالف لنظام الإقامة، بالعمل لحسابه الخاص امتهن ترويج الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته (4578) قرصًا ومبلغ (30,450) ريالًا.
وكشفت شرطة منطقة الرياض عن أن المروج استغل مهنته أثناء عمله في إحدى الصيدليات المغلقة، وتسلمه كميات كبيرة من الأقراص المحظورة من مندوبي المبيعات ونقلها وتخزينها في منزله بمدينة الرياض، وأُعد له كمين نتج عنه القبض عليه متلبسًا بجرمه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.