"هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية" تصدر تقرير Game Mode للربع الأول من عام 2024م

وأوضح التقرير تصدُّر شركتي "STC" و"موبايلي" قائمة مقدمي الخدمات لأفضل معدل زمن استجابة في 6 ألعاب وهي Apex Legends، Rainbow Six Siege، PUBG MOBILE، League of Legends، Battlefield، Halo Infinite؛ فيما تقاسمت شركات "STC" و"موبايلي" و"سلام" صدارة القائمة في 5 ألعاب وهي Rocket League، Call of Duty، EA Sports FC، Valorant، Fortnite، بينما تصدرت شركة "STC" القائمة في 3 ألعاب وهي Counter Strike، Dota2، PUBG.