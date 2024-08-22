حالةٌ فريدة.. أصوات الرعد والبرق تهز سماء العاصمة المقدسة وتُحَول ليلها نهارًا "صور"

شهدت العاصمة المقدسة، أمس الأربعاء، حالة جوية غير مسبوقة، تميزت بسقوط أمطار غزيرة مصحوبة بكثرة الصواعق والبروق؛ مما أضفى على الأجواء طابعًا غير اعتيادي.. هذه الأمطار الغزيرة صاحبتها سلسلة من العواصف الرعدية التي سُمِع دويها في معظم أنحاء المدينة؛ مما أثار انتباه سكان مكة وزوارها.
وتُعد هذه الحالة من الحالات النادرة في مكة المكرمة؛ حيث إن الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف الرعدية القوية والصواعق؛ لا تتكرر كثيرًا في هذه المنطقة، وقد تسببت الأحوال الجوية في تدني مستوى الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ، وتعطلت بعض الخدمات العامة بشكل مؤقت بسبب تجمعات المياه في بعض الشوارع والمناطق المنخفضة.
من جهة أخرى، اتخذت الجهات المختصة في مكة المكرمة كل التدابير اللازمة للتعامل مع هذه الحالة الجوية؛ حيث تم نشر فِرَق الطوارئ في مختلف أنحاء المدينة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوجيههم بعيدًا عن الأماكن التي قد تشكل خطرًا بسبب تجمعات المياه أو سقوط أشجار وأعمدة إنارة.
يشار إلى أن هيئة الأرصاد الجوية كانت قد أصدرت تحذيرات مسبقة حول احتمالية حدوث هذه الحالة الجوية؛ داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق المنخفضة والسيول، مع احتمالية حدوث مزيد من الأمطار الرعدية في بعض مناطق المملكة.
وفي السياق ذاته أكد عدد من سكان العاصمة المقدسة، أن ما شهدته سماء العاصمة المقدسة من بروق وأصوات الرعد والصواعق لم تشهده من زمن طويل، وتداول مغردون صورًا لعدسات عدد من مصوري الطقس وهواة التصوير لرصد مثل هذه الحالات المناخية.