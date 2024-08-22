حالةٌ فريدة.. أصوات الرعد والبرق تهز سماء العاصمة المقدسة وتُحَول ليلها نهارًا "صور"

وتُعد هذه الحالة من الحالات النادرة في مكة المكرمة؛ حيث إن الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف الرعدية القوية والصواعق؛ لا تتكرر كثيرًا في هذه المنطقة، وقد تسببت الأحوال الجوية في تدني مستوى الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ، وتعطلت بعض الخدمات العامة بشكل مؤقت بسبب تجمعات المياه في بعض الشوارع والمناطق المنخفضة.