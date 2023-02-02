"الفضلي" يرأس الاجتماع الـ15 لمجلس إدارة برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية

وناقش الاجتماع ضمن جدول أعماله، توصيات اجتماعه السابق، وتوصيات اللجان الفرعية، واستعرض مشروع التحويل الغذائي مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، بجانب استعراض مبادرة توطين مهنة صيد الأسماك، وما تم فيها من خطوات عملية لدعم الصيادين السعوديين بجميع الوسائل التي تتكفل بدخل اقتصادي وتسهم في تطوير قطاع الصيد بالمملكة، إضافة إلى خطة انعقاد المؤتمر الدولي للطحالب الذي سيعقد خلال الفترة 12 - 14 فبراير 2023 بمدينة الظهران، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور ومشاركة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعدد من الوزراء ضيوف المملكة.