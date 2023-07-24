لأول مرة بالقصيم.. منظار مرن ينقذ طفلاً من جسم غريب عَلِق بمجرى تنفّسه

وقال تجمّع القصيم الصحي إن الطفل كان يعاني من سعال مزمن وارتفاع في درجة حرارة الجسم، فتم تنويمه في قسم باطني الأطفال وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة له، وبعد عمل الأشعة المقطعية تبين وجود جسم غريب في مجرى التنفس، مما تسبب له في صعوبة دخول الهواء للرئة اليمنى.