لأول مرة بالقصيم.. منظار مرن ينقذ طفلاً من جسم غريب عَلِق بمجرى تنفّسه

أنقذ أطباء قسم الأمراض الصدرية للأطفال في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، طفلاً يبلغ من العمر أربعة أعوام، وذلك بإزالة جسم غريب داخل مجرى التنفس بواسطة منظار القصبات الهوائية المرن Flixable Bronchoscopy، وهي من التدخلات الطبية النوعية غير الجراحية التي تجرى لأول مرة في منطقة القصيم.
وقال تجمّع القصيم الصحي إن الطفل كان يعاني من سعال مزمن وارتفاع في درجة حرارة الجسم، فتم تنويمه في قسم باطني الأطفال وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة له، وبعد عمل الأشعة المقطعية تبين وجود جسم غريب في مجرى التنفس، مما تسبب له في صعوبة دخول الهواء للرئة اليمنى.
وأشار التجمّع إلى أن نتيجة الفحوصات دعت الأطباء إلى سرعة اتخاذ قرار إجراء التدخل الطبي عن طريق استخدام منظار قصبات هوائية مرن، حيث تم بواسطته إزالة الجسم الغريب من الرئة اليمنى للطفل دون حدوث أي مضاعفات ولله الحمد.
من ناحية ثانية، كشفت إحصائية مستشفى الولادة والأطفال ببريدة أن مجموع التدخلات والعمليات الجراحية المنفذة خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م بلغت 4833 عملية جراحية، كان منها عدد عمليات جراحة الأطفال 1660 عملية، فيما بلغ عدد عمليات النساء والولادة 3173 عملية.