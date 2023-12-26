العثور على جثتي السعودي والكويتي المفقودين في العراق

قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم العبدالله، إن السلطات المعنية في بلاده عثرت اليوم، على جثتين تعودان لمواطن كويتي وآخر يحمل الجنسية السعودية، مقيم في دولة الكويت، واللذين اختفيا في محافظة الأنبار في العراق مؤخراً.
وأعرب الوزير الكويتي عن ألمه وحزنه بهذا الخبر المفزع، راجياً من الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان، كما عبّر عن خالص تعازيه الحارة لأسرتي الضحيتين في هذا المصاب.
وأكد وزير الخارجية أن الوزارة تابعت وعلى مدار الساعة مع السلطات العراقية التي قامت بجهود كبيرة للعثور عليهما بأسرع وقت ممكن، مضيفاً أن التنسيق جار حالياً مع حكومة جمهورية العراق لمعرفة ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية، مشيراً إلى أنه أوعز لسفارة دولة الكويت في بغداد لمتابعة وإنهاء الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وأشاد الوزير بالجهود التي قامت بها القيادة والسلطات العراقية من أجل الكشف عن مصير الفقيدين خلال فترة وجيزة.
وكانت المركبة التي تقل السعودي "أ. ج. أ"، والكويتي "ف. ج. ل"، قد تعرضت للاعتداء من قبل مسلحين بين محافظتي صلاح الدين والأنبار، مما أدى إلى تفحمها، مما يرجح أن عناصر داعش الإرهابية تقف خلف الواقعة.