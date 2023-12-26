العثور على جثتي السعودي والكويتي المفقودين في العراق

قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم العبدالله، إن السلطات المعنية في بلاده عثرت اليوم، على جثتين تعودان لمواطن كويتي وآخر يحمل الجنسية السعودية، مقيم في دولة الكويت، واللذين اختفيا في محافظة الأنبار في العراق مؤخراً.