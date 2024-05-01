"العتيبي": الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي تأكيدٌ على الريادة السعودية وثقلها السياسي ومكانتها العالمية

أكد عاصم بن بطي العتيبي، نائب رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، أن المملكة العربية السعودية أرست مفاهيم جديدة للعلاقات الدولية تستند إلى التوازن والتعاون في عالم يشهد اضطرابًا جيوستراتيجيًّا؛ مبينًا أن اختتام الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي أعلن عن نجاح رياض الخير، بثقلها السياسي ومكانتها العالمية وحجم اقتصادها وعلاقاتها المتوازنة مع القوى العظمى، في الإسهام بوضع اللبنة الأساسية لنظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، نظام مبني على التنافس الاقتصادي والاحترام المتبادل.