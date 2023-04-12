"الزعاق": هذه الليلة ستكون السحب منفرشة على نطاق واسع من القصيم للرياض

وأضاف: هذه الليلة ستكون السحب منفرشة على نطاق واسع، وتشمل: "القصيم، سدير، الوشم، المحمل، حريملاء، الرياض، الخرج، الحريق، الحوطة، الحفر"؛ حيث تسمى بسحب الذرعان، وهو موسم الهطولات المطرية الرعدية والمسبوقة بعصف ريح ومشوبة بقصف رعد ووميض برق.