فيديو.. مغادرة الطائرة السعودية الإغاثية الخامسة إلى بيروت لمساعدة الشعب اللبناني

غادرت مطارَ الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، متجهة إلى مطار بيروت الدولي؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لمساعدة الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة هذه الظروف الحرجة.