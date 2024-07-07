11 دبلومًا أكاديميًّا ومهنيًّا في الكلية التطبيقية بجامعة الأميرة نورة لعام 1446

وشملت البرامج الأكاديمية التي تمنح درجة الدبلوم: برنامج العلاقات العامة، وبرنامج إدارة الموارد البشرية، وبرنامج فن الطهي، وبرنامج اللغة الصينية للأعمال، وبرنامج الضيافة الجوية؛ فيما تضمنت البرامج المهنية: برنامج المبيعات، وبرنامج الأمن والسلامة المهنية، وبرنامج رعاية الطفولة المبكرة، إضافة إلى عدد من البرامج الأكاديمية بنظام (التعليم عن بُعد)، وهي: برنامج التسويق، وبرنامج البرمجة، وبرنامج المحاسبة.