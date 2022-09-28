الكاتب "الحربي": الاحتفال الرسمي هذا العام بيوم السياحة العالمي في بالي بإندونيسيا

وأوضح "الحربي": عالميًّا، عدد السياح الوافدين في بداية هذا العام سجَّل ضعف المستوى المُسجَّل في عام 2021، إضافة إلى أنه في بعض الدول وصل عدد السياح إلى مستويات ما قبل الجائحة، أو حتى أعلى منها؛ إذ شهدت السياحة الدولية انتعاشًا قويًّا في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022؛ إذ سُجل 250 مليون سائح دولي؛ ما يعني استعادة قطاع السياحة ما يقرب من نصف مستوياته التي كانت قبل الجائحة عام 2019 بالنسبة 46٪. وسيكون رفع قيود السفر المتبقية مع زيادة ثقة المستهلك من العوامل المهمة لتعافي القطاع عالميًّا؛ ما يجلب الأمل، ويخلق فرصًا هائلة للعديد من ملايين الأشخاص حول العالم.