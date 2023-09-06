"أدير العقارية" تطرح مشروع "سوار" في جنوب جدة للبيع بالمزاد العلني

ينطلق يوم الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2023م، المزاد العلني الذي تنظمه شركة "أدير العقارية" لبيع أرضي مشروع "سوار" متنوعة الاستخدامات، أيقونة مشاريع جدة الاستثمارية، وذلك في قاعة ليلتي للاحتفالات والمؤتمرات بمحافظة جدة، تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، عند تمام الساعة 4 عصرًا.
وأشار "سليمان الحربي" نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، إلى أن مشروع "سوار" يحتضن أرضين خام فريدتين من نوعهما، تمتدان على مساحة إجمالية تبلغ 1,536,163.88مترًا مربعًا، تتميزان بموقعهما الاستراتيجي في حي "المليساء" جنوب مدينة جدة، وسط بيئة استثمارية عالية الجودة.
ولفت إلى أن أرضي المشروع تتفردان باستخداماتهما المرنة ومساحاتهما المتنوعة لتمنح المستثمرين فرصة استثنائية لبناء عالمهم الاستثماري الجديد بالشكل الذي يحلو لهم، وبما يحقق تطلعاتهم ورؤاهم المستقبلية.
وتوقع الحربي، أن يشهد المزاد إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتطلعون للاستثمار في سوق العقارات الواعد في مدينة جدة. مؤكدًا أن هذا الطرح يعكس التزام الشركة بتوفير فرص نموذجية للمستثمرين، لتحقيق تطلعاتهم في الحصول على عقارات متميزة ومربحة.