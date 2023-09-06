"أدير العقارية" تطرح مشروع "سوار" في جنوب جدة للبيع بالمزاد العلني

وتوقع الحربي، أن يشهد المزاد إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتطلعون للاستثمار في سوق العقارات الواعد في مدينة جدة. مؤكدًا أن هذا الطرح يعكس التزام الشركة بتوفير فرص نموذجية للمستثمرين، لتحقيق تطلعاتهم في الحصول على عقارات متميزة ومربحة.