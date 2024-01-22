انطلاق "هاكاثون" الأرصاد لدعم الموهوبين في الذكاء الاصطناعي

أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، بمقره الرئيسي في جدة، "هاكاثون" الأرصاد.
وتهدف الفعالية إلى دعم أصحاب الإبداع والمواهب والابتكار من منسوبي ومنسوبات المركز؛ لتعزيز التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
كما تأتي للاستفادة من قدرات منسوبي ومنسوبات المركز في الذكاء الاصطناعي؛ لخدمة المستفيدين والعاملين في مجال الأرصاد، من خلال إيجاد حلول وأفكار إبداعية باستخدام التقنيات المتقدمة.
ويسعى المركز من خلال الـ"هاكثون"، إلى مواكبة الجهود الرامية لمواجهة التحديات الكبيرة التي يشهدها العالم في مجال العمل المناخي مع تسارع وتيرة ظاهرة التغير المناخي بشكل غير مسبوق.
وقال مدير عام الاتصالات وتقنية المعلومات بالمركز الوطني للأرصاد المهندس يونس حبيب: إن الـ"هاكاثون" يعد فريدًا من نوعه والأول في المملكة.
وأشار إلى أن فكرة إطلاق الفعالية جاءت للاستفادة من الأفكار الإبداعية التي يقدمها منسوبو ومنسوبات المركز؛ للحصول على منتجات أرصادية إبداعية وأفكار عالمية مواكبة لرؤية المملكة 2030.
وأيضًا لدعم ممكنات العمل الأرصادي المتمثلة في الرادارات والمحطات الأوتوماتيكية والأقمار الصناعية، بالاستفادة من التعلم الآلي الذي يوفره الذكاء الاصطناعي.