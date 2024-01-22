انطلاق "هاكاثون" الأرصاد لدعم الموهوبين في الذكاء الاصطناعي

كما تأتي للاستفادة من قدرات منسوبي ومنسوبات المركز في الذكاء الاصطناعي؛ لخدمة المستفيدين والعاملين في مجال الأرصاد، من خلال إيجاد حلول وأفكار إبداعية باستخدام التقنيات المتقدمة.