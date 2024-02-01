الاستثمار في الابتكار والتقنية.. 39 ألف وظيفة ستوفرها "آلات" الوليدة بحلول 2030م

وتتطلع "الرياض" إلى رفع الناتج المحلي غير النفطي، والعمل على الاستثمارات المحلية والعالمية ليصبح لدى المملكة دخل متنوع وناتج محلي غير نفطي مرتفع، بما يُسهم في وصول الناتج المحلي غير النفطي إلى 35 مليار ريال سعودي، بحلول عام 2030، وذلك ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.