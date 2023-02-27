إيطاليا.. عصابة تسرق ساعة فاخرة من سائح سعودي قيمتها عشرات الآلاف من الدولارات

وأشارت إلى أن المحتالين يستخدمون أساليب مختلفة؛ حيث يفتعلون شجارًا بجانب الأشخاص الذين يرتدون ساعات أو قلادات فاخرة، ويقومون بسرقتهم بطريقة سريعة، وكذلك يقوم بعضهم بالاصطدام بالسيارات الفاخرة وعند نزول السائق يتم تشتيت انتباهه، ويقوم آخرون بسرقة المحتويات الثمينة الموجودة داخل السيارة قبل الفرار.