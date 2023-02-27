إيطاليا.. عصابة تسرق ساعة فاخرة من سائح سعودي قيمتها عشرات الآلاف من الدولارات

قالت الشرطة الإيطالية إن سائحًا سعوديًّا تَعَرّض لسرقة ساعة فاخرة تُقدر بعشرات الآلاف من الدولارات، من سيارته يوم أمس في ميلانو.
ولم توضّح الشرطة المزيد من التفاصيل، مشيرة إلى أنها تَلَقّت -في وقت متأخر أمس- بلاغًا عن سرقة ساعة فاخرة من نوع أوديمار بيغيه.
وأضافت شرطة ميلانو أن سرقة الساعات الفاخرة، انتشرت خلال الأسبوع الأخير؛ حيث تَلَقّت كذلك ثلاث بلاغات عن سرقات من هذا النوع، بلغت قيمتها الإجمالية ٥٠ ألف يورو (ما يقارب ٢٠٠ ألف ريال سعودي).
وأشارت إلى أن المحتالين يستخدمون أساليب مختلفة؛ حيث يفتعلون شجارًا بجانب الأشخاص الذين يرتدون ساعات أو قلادات فاخرة، ويقومون بسرقتهم بطريقة سريعة، وكذلك يقوم بعضهم بالاصطدام بالسيارات الفاخرة وعند نزول السائق يتم تشتيت انتباهه، ويقوم آخرون بسرقة المحتويات الثمينة الموجودة داخل السيارة قبل الفرار.