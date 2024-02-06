شراكة بين "أديداس" ونادي النصر لتوريد ملابس النادي لمدة 3 سنوات

وتؤكد هذه الشراكة التي تمتد لثلاث سنوات التزام أديداس الراسخ بتطوير كرة القدم والارتقاء بها في المملكة العربية السعودية، من خلال الانضمام إلى نادٍ يشاركها طموحاتها الكبيرة في هذا المجال.