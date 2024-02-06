شراكة بين "أديداس" ونادي النصر لتوريد ملابس النادي لمدة 3 سنوات

أعلنت اليوم شركة أديداس ونادي النصر السعودي لكرة القدم بفخر عن شراكتهما الجديدة التي تغطي عدة سنوات من التعاون، حيث ستصبح أديداس الشريك الرسمي المورد لملابس النادي ابتداءً من موسم 2025/ 2026.
ومن المقرر أن توفر أديداس الزي الخاص بفرق نادي النصر وجميع الملابس لموظفيه.
وتؤكد هذه الشراكة التي تمتد لثلاث سنوات التزام أديداس الراسخ بتطوير كرة القدم والارتقاء بها في المملكة العربية السعودية، من خلال الانضمام إلى نادٍ يشاركها طموحاتها الكبيرة في هذا المجال.
وتمثل هذه الشراكة دليلاً واضحاً على طموح النادي لتعزيز مكانته العالمية.