فيصل بن مشعل يُدشّن مشروع زراعة أشجار العود والصندل في القصيم

وأعرب أمير منطقة القصيم، عن تقديره لهذه المبادرة التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتنويع الغطاء النباتي في منطقة القصيم، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن المشروع يجسّد حرص المنطقة بدعم المشاريع التنموية التي تسهم في تعزيز البيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية.