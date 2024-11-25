فيصل بن مشعل يُدشّن مشروع زراعة أشجار العود والصندل في القصيم

دشّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مشروع زراعة أشجار العود والصندل في المنطقة، وذلك بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، اليوم، بحضور مدير عام هيئة تطوير المناطق الجبلية بمنطقة جازان المهندس ظافر الفهاد، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.
وأعرب أمير منطقة القصيم، عن تقديره لهذه المبادرة التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتنويع الغطاء النباتي في منطقة القصيم، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن المشروع يجسّد حرص المنطقة بدعم المشاريع التنموية التي تسهم في تعزيز البيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية.
من جانبه، قدّم المهندس الفهاد؛ شكره لأمير منطقة القصيم، على دعمه لهذه المبادرة، مشيداً بالتعاون المثمر بين الجهات المختلفة لتحقيق التنمية البيئية المستدامة، وتبادل الخبرات بين المناطق لتحقيق التكامل في المشاريع التنموية.
يُذكر أن مشروع أشجار العود والصندل يهدف إلى زراعة أنواع متميّزة من الأشجار ذات القيمة البيئية والاقتصادية العالية، إضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على التنوُّع البيئي.