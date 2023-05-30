"التجارة" تستدعي أكثر من 14 ألف جهاز إنذار الحرائق SIMPLEX وAUTOCALL

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 14.019 جهاز إنذار الحرائق SIMPLEX، AUTOCALL من طرازات (Xenon- LED) لعام 2021؛ وذلك لاحتمالية فشل الأجهزة في التنبيه بصرياً و/أو صوتياً أثناء ظروف الإنذار ونشوب حريق، مما قد يؤدي إلى حدوث إصابة وتلف في الممتلكات.