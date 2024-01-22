رئيس "السجل العقاري": نسعى لتمكين التحول وفقًا لأفضل الممارسات لتحقيق بيئة موثوقة للاستثمار

وأضاف السليمان: ما قد يعتبره الجميع حلمًا، سيغدو واقعًا بعد سنوات قليلة برؤية تحولية، وذلك من خلال السعي لتحسين ملامح المملكة عبر صناعة التغيير في شتى القطاعات والمجالات الواعدة، مثل السياحة والترفيه، والمرافق الخدمية، والزراعة والتغذية، والصناعة، حيث يبرز القطاع العقاري من بين هذه القطاعات كونه عاملًا رئيسيًا في تحقيق هذه الرؤية.