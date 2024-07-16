أكثر من 7 ملايين مصلٍ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي الأسبوع الماضي

استقبل المسجد النبوي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 7.201.092 مليون مصلٍ وزائر؛ وسط خدمات متكاملة وفّرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.
وبيّنت "الهيئة" في تقريرٍ إحصائي عن مُجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي، أن 658.497 زائراً تشرّفوا بالسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما-، كما أدّى 275.106 زائرين الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة.
وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، بأن عدد المستفيدين من خدمات التواصل بلغات عدة 196.059 زائراً من جنسيات مختلفة.
وشملت الخدمات الميدانية، أعمال التعقيم والتطهير حيث بلغت كميتها 1.724.811 مليون لتر، كما تمّ توفير 1920 طناً من مياه زمزم، وأخذ 224 عيّنة لفحصها وتحليلها، إضافةً إلى توزيع 155.229 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصّصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.