أكثر من 7 ملايين مصلٍ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي الأسبوع الماضي

وشملت الخدمات الميدانية، أعمال التعقيم والتطهير حيث بلغت كميتها 1.724.811 مليون لتر، كما تمّ توفير 1920 طناً من مياه زمزم، وأخذ 224 عيّنة لفحصها وتحليلها، إضافةً إلى توزيع 155.229 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصّصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.