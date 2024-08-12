عقود استقدام خدمات العمالة المنزلية آخر 6 أشهر.. 412.399 عقدًا من 33 دولة

وحققت منصة "مساند" العديد من الإنجازات خلال النصف الأول من سنة 2024، حيث وصلت عقود استقدام خدمات العمالة المنزلية إلى 412.399 عقدًا، وتمت إضافة دول جديدة للاستقدام مثل: جامبيا، وبروندي، وسيراليون، وتنزانيا؛ ليصل عدد الدول المتاحة للاستقدام إلى 33 دولة، وتوفر المنصة خدمة "نقل خدمات العمالة من فرد لفرد"، التي استفاد منها أكثر من 61.358 صاحب عمل، وتسعى المنصة إلى حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية من خلال إنشاء عقد موحد إلكتروني؛ يضمن حقوق العمالة المنزلية والمستفيدين، وقد سجلت المنصة أكثر من 907 مكاتب استقدام معتمدة في مختلف مناطق المملكة، بلغ عدد المكاتب الخارجية النشطة 8.286 مكتبًا، إضافة إلى انخفاض معدل مدة وصول العمالة المنزلية بنسبة 11%، وتم رفع أكثر من 583.691 سيرة ذاتية للعمالة المنزلية عبر منصة مساند، فيما وصلت نسبة رضا المستفيدين 92% من خدمات المنصة.