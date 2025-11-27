أمانة جدة توضّح جهودها في تحسين البنية التحتية لحي النور شمال المحافظة

أوضحت أمانة محافظة جدة، في بيان تلقته "سبق"، أنه إشارة إلى ما نُشر حول مطالبات سكان حي النور شمال جدة بالخدمات الأساسية وغياب البنية التحتية، فإن الأمانة باشرت تنفيذ عدد من أعمال السفلتة في الحي خلال الفترة الماضية، ضمن خططها الرامية إلى رفع مستوى الخدمات البلدية.