أمانة جدة توضّح جهودها في تحسين البنية التحتية لحي النور شمال المحافظة

أوضحت أمانة محافظة جدة، في بيان تلقته "سبق"، أنه إشارة إلى ما نُشر حول مطالبات سكان حي النور شمال جدة بالخدمات الأساسية وغياب البنية التحتية، فإن الأمانة باشرت تنفيذ عدد من أعمال السفلتة في الحي خلال الفترة الماضية، ضمن خططها الرامية إلى رفع مستوى الخدمات البلدية.
وبيّنت الأمانة أنها أنهت سفلتة طريق حفصة بنت حاطب بن عمرو – رضي الله عنها –، إلى جانب سفلتة شارع بعرض 32 مترًا يربط جامعة الأعمال بطريق حفصة بنت حاطب بن عمرو، وذلك بهدف تحسين الحركة المرورية وتعزيز سلامة مستخدمي الطرق.
وأضافت الأمانة أن حي النور مدرج ضمن الفرص الاستثمارية المطروحة حاليًا لتطوير البنية التحتية، والتي تتضمن تنفيذ أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة وغيرها من الخدمات، مؤكدة أن هذه المشروعات تأتي ضمن جهودها لرفع جودة الحياة في الأحياء السكنية، وتحسين مستوى السلامة والخدمات المقدمة للسكان بما ينسجم مع مستهدفات برامج التطوير الحضري في جدة.